Un homme a été placé sous mandat d'arrêt à la suite d'un incendie volontaire commis samedi soir, dans le garage d'une habitation de la rue de la Brasserie à Gourdinne (Walcourt), rapporte le parquet de Namur.

Le feu s'était propagé au reste de la maison et avait nécessité l'intervention des pompiers des zones de secours Dinaphi et Hainaut-ouest avec trois citernes, une auto-échelle et une autopompe. L'incendie n'avait par ailleurs pas fait de blessé.