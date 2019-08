Les freins de la voiture en feu auraient lâché dans l'incendie.

On a évité le pire cette nuit chaussée de Ciney à Andenne. Il était environ 1h30 lorsqu'un véhicule stationné le long de la route a pris feu. « Accidentellement, selon les premières constatations », indique le parquet de Namur. Les freins de ce véhicule ont-ils ensuite lâché ? Probablement. Ce dernier a dévalé la rue, légèrement en pente, et a fini sa course contre la façade de maisons mitoyennes. « Le feu s'est propagé à deux habitations. Les pompiers d'Andenne se sont rendus sur place et ont pu maîtriser l'incendie. Heureusement, il n'y a pas de victime », a conclu le parquet de Namur.