Une chaudière serait à l'origine du sinistre.

Un incendie s'est déclaré ce mardi matin dans une habitation de la rue Albert Collard à Couvin. Les pompiers de la zone Dinaphi ont été appelés vers 7h00 et ont envoyé sur place une pompe, une échelle, une citerne et et un véhicule officier des casernes de Couvin et de Philippeville. Ils ont rapidement pu maîtriser l'incendie qui aurait démarré dans une annexe de la maison, au niveau de la chaudière, précise t-on du côté de la zone Dinaphi. L'incendie n'a pas fait de blessé mais les dégâts liés au feu, aux fumées et à l'eau utilisée par les secours sont néanmoins importants.