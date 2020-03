Jusqu'à présent, son vol de retour vers la Belgique est toujours prévu mercredi: Guy se repose en attendant

Guy est en vacances aux Canaries depuis une dizaine de jours. Au programme de ces vacances d'hiver pour ce neo Jambois: promenades à la plage, à la montagne et farniente. Mais depuis samedi, c'est piscines uniquement: l'Espagne a mis le pays en phase 3. "Je n’ai pas envisagé d’annuler le voyage car le 7 mars, la situation ne semblait pas si grave. Il n'y avait aucune interdiction des affaires étrangères de voyager. La situation a vite dégénéré", nous raconte-t-il.

"Quand on est arrivé, il n’y avait que 3 personnes contaminées à Gran Canaria. Ce lundi, il y en avait 20. Nous avons appris samedi après-midi que l’Espagne allait mettre le pays en confinement total. A l’inverse de la Belgique où les gens ont osé faire la fête la veille, ici les gens ont obéi. A minuit les bars et restos ont fermé. Ce qui est perçu comme un gros problème ici car l’île vit du tourisme exclusivement" explique celui qui s'est reconverti dans les piscines (Waterair à Leroux) après avoir passé 6 ans comme chef de cabine chez Brussels Airlines.

"Les plages sont vides, la police surveille, on peut sortir de l'hôtel que seul et pour aller chercher de la nourriture. A l'intérieur de l'hôtel, il n'y a pas de mesure pour éviter la promiscuité, mais il n'est déjà plus très rempli. Les gens ne paniquent pas, mais tout le monde se balade avec son flacon de gel désinfectant et est collé à son smartphone", décrit-il.

Pour autant, Guy ne panique pas. "On est cool même si on reste prudent; On s'est ménagé un petit coin isolé en bord de piscine. On utilise le gel lol à chaque fois qu’on prend quelque chose en main. On voit la vie du bon côté et on se fait bronzer. Pour le moment, notre séjour n’est pas prolongé. On est ici jusqu’à mercredi. Et le vol est toujours confirmé", conclut celui qui s'est procuré un masque pour le voyage du retour.