Arnaud Laurent (20 ans) jouait au football. Il était bien connu dans l’équipe de Couthuin.

Mardi matin, lorsqu’il a appris la terrible nouvelle, Stéphane De Munck, le coach de l’équipe couthinoise, en a eu les jambes et les bras coupés, il a été extrêmement choqué, il en est resté sans voix. "Arnaud Laurent était un jeune que j’avais repéré dans les équipes d’âge, se souvient Stéphane De Munck. C’était un jeune bourré de qualités, il avait faim de football, il était né pour jouer au football."

Arnaud Laurent jouait devant. Le coach de Couthuin avait bien l’intention de l’amener en équipe première. "Je n’en ai pas eu le temps, Arnaud Laurent est parti bien trop tôt", regrette fortement Stéphane De Munck.

Etudiant en éducation physique, le jeune Héronnais faisait son stage au FC Malonne, sous la houlette de Florian Laloux et Nicolas Gérondal. Il secondait Florian en U15P. Le FC Malonne explique ainsi que lundi soir, c’est Arnaud qui donnait l’entrainement à ses jeunes U15P. Le FC Malonne a appris son décès "avec une immense tristesse".

De nombreux hommages

L’Académie Wanze/Bas-Oha n’a pas manqué d’évoquer le décès du jeune Héronnais, lui quia vait évolué au sein de son école des jeunes entre 2017 et 2019 dans les catégories U16 et U17. "Nous nous souvenons d’un garçon charmant qui sur le terrain se donnait corps et âme pour ses couleurs", explique le club sur sa page Facebook.

Le RFC Huy s’associe aussi aux hommages rendus aujourd’hui, mardi. Car depuis maintenant plusieurs mois, Arnaud faisait partie de son staff du jeu à 5vs5 et 8vs8. "Passionné, Arnaud avait la volonté d’apprendre et de s’investir durablement pour notre club, explique le club hutois sur Facebook. Dès que c’était possible, Arnaud était de la partie. Nous garderons en mémoire son sourire, son dynamisme, sa volonté incroyable et son admiration pour ses frères."

Le club de football de Couthuin partage lui aussi sur son Facebook "Royal Couthuin sports groupe officiel" sa peine d’avoir perdu son joueur et ami. "Un jeune du village d’une gentillesse incomparable; je n’ai de mots assez forts", explique le gestionnaire de la page Facebook. "Nous souhaitons à son papa membre du comité et à sa famille nos plus sincères condoléances."