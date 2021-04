Arnaud Jamoulle, un jeune namurois de 23 ans est bachelier en communication graphique et publicitaire depuis septembre dernier. Il s’est mis en quête d’un emploi mais la mission s’est rapidement révélée impossible, encore plus compte tenu du contexte sanitaire. "J’ai envoyé sans mentir une centaine de CV, cinq employeurs m’ont répondu et je n’ai eu que deux entretiens d’embauche", explique-t-il. "Les agences de communication graphique sont un peu dans le dur et comme la société fonctionne au ralenti, les clients se font rares."

Après avoir suivi des cours du soir en gestion, il a alors créé sa propre agence, Shift Studio.