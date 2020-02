Ce samedi 29 février, le Forem organise un jobday consacré aux secteurs du tourisme et de l’hôtellerie en collaboration avec EURES, le réseau européen de l’emploi.

Une vingtaine d’employeurs étrangers seront réunis à Namur afin de rencontrer les demandeurs d’emploi wallons désireux de travailler hors de nos frontières. Quelques entreprises belges majeures dans le domaine du loisir seront également présentes. Si elle n’est pas obligatoire, l’inscription est conseillée pour éviter les files.

Sur Mon Profil, l’outil de matching du Forem, un peu plus de 4 % des profils publiés renseignent au moins un pays autre que la Belgique comme lieu de travail souhaité. Le Luxembourg et la France arrivent en tête des pays les plus convoités. Pour tous ces demandeurs d’emploi prêts à travailler à l’étranger, mais aussi pour ceux qui préfèrent rester en Belgique, un jobday consacré aux secteurs du tourisme et de l’hôtellerie est organisé ce samedi 29 février à Namur. Mis sur pied par le Forem en collaboration avec EURES, le réseau européen de l’emploi, ce jobday vise à faire se rencontrer des demandeurs d’emploi et une petite trentaine d’employeurs de différents pays : Club Med, Accor, Iberostar… Des conseillers EURES seront également disponibles pour répondre aux questions des participants sur le travail en Europe.

Afin de préparer au mieux les demandeurs d’emploi à cet événement, des journées d’information ont été organisées à Charleroi, Liège, Mons, Namur et Marche-en-Famenne. Des collaborateurs du Forem ont ainsi pu conseiller environ 50 personnes sur la manière de se présenter devant un employeur lors d'un salon, évaluer leur niveau en langues ou encore les renseigner sur les offres d’emploi.

Pour tous les profils

Une centaine d’offres d’emploi sont proposées par les différentes entreprises. Animateur en Croatie, barman au Canada, professeur d’équitation en Autriche ou réceptionniste à Durbuy : les postes disponibles sont très variés. Les employeurs recherchent principalement des saisonniers, mais quelques contrats à durée indéterminée sont également en jeu.

Des postes en Wallonie

Outre les employeurs étrangers, quelques entreprises bien connues en Wallonie seront également de la partie. Des représentants de la Petite Merveille (Adventure Valley, Sanglier des Ardennes) et du domaine des Grottes de Han seront par exemple présents pour rencontrer les candidats. À eux deux, ces employeurs proposent vingt offres d’emploi, pour des postes de serveurs, commis de cuisine, guides… Enfin, pour un hôtel qui ouvrira en fin d’année en région namuroise, Actibel recherche trois personnes (un(e) directeur(trice) d’hôtel, un(e) réceptionniste et un(e) gouvernant(e)), avant de lancer un recrutement plus important.

Quand ? Le samedi 29 février de 10h00 à 17h00.

Où ? Salle Cap Nord (Boulevard du Nord, 8 à Namur) – Située à l’arrière de la gare de Namur.

https://www.leforem.be/jobday/tourisme.html

Plus d'infos ? 071/20 63 53 / entreprises.sc@forem.be