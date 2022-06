Après plusieurs années de travaux basés sur les recommandations du panel citoyen mis en place par la Ville, un projet de PRU (périmètre de remembrement urbain) relatif à l’îlot Léopold a été déposé, au printemps 2021 et a donné lieu à une enquête publique du 9 juin au 8 juillet. Les remarques, négatives comme positives, formulées dans le cadre de cette enquête publique, ont été analysées par les services communaux et ont amené le Collège communal de Namur à rendre, en décembre 2021, un avis favorable sur le projet de PRU assorti de recommandations fortes et précises reprises dans un document de 46 pages. "Ce PRU n’a pas encore été octroyé par le ministre wallon Willy Borsus, pour la simple et bonne raison que des dossiers liés aux inondations de juillet 2021 sont traîtés prioritairement par son administration. Le PRU devrait être octroyé pour cet été", explique le bourgmestre Maxime Prévot.

Cela n’a pas empêché les autorités et les différents intervenants de présenter, ce lundi soir, le futur Square Léopold aux citoyens. Une réunion d’information qui initie la procédure de demande de Permis Intégré et qui précède le début de la réalisation de l’étude d’incidences par le bureau Aries. Dans le cadre de l’aménagement de cet espace commun, les observations formulées par les riverain(e) s seront analysées dans l’étude qui portera sur les aspects environnemental, urbanistique et commercial. "Le permis intégré comprend trois thématiques : l’urbanisme, l’environnement et l’implantation commerciale. Une étude d’incidences doit avoir lieu et donc une réunion d’information préalable également", détaille l’échevine de l’urbanisme Stéphanie Scailquin.

Les enseignes tâtent le terrain

Car c’est bien de cela qu’il sera question au Square Léopold d’ici la fin 2026 : des logements (122 appartements), de l’Horeca et des zones de culture et de loisirs (2.750m²), des bureaux (8.000m²) et des commerces (14.000m² incluant les 4.000m² du C&A). Le précédent projet prévoyait 27.000m², C&A compris, rien que pour les commerces. "Ce n’est donc plus un centre commercial mais un lieu d’expérience et de vie où il y aura du commerce", poursuit Maxime Prévot. Différentes enseignes tâtent déjà le terrain. "Mais pour l’instant, elles gardent Namur au frigo. Elles attendent une sécurité juridique pour venir. Plus on attend, plus on fragilise le cœur de ville. Car nous n’avons pas encore posé une brique mais cela n’empêche pas le commerce d’être à la peine. Ce projet peut justement être une planche de salut", enchaîne Maxime Prévot.

Ce "lieu de vie et d’expérience" devrait permettre de créer l’intensité de vie urbaine qu’il manque actuellement dans le quartier de la gare. De devenir la seconde locomotive de Namur, après l’espace de la Confluence dans le bas de la ville. Deux locomotives de part et d’autre, c’est comme cela qu’étaient aménagés, par le passé, les centres commerciaux afin de tendre l’attractivité. "Ce projet offre une mixité d’usages. On aura des nouveaux logements et donc de nouveaux habitants en centre-ville. Des travailleurs vont utiliser les espaces de bureau sans oublier les espaces Horeca, culturels et de loisirs. C’est un lieu stratégique qui va permettre de reconnecter le quartier de la Gare à la Rue de Fer", explique Raphaël Legendre, directeur de Besix Red.

Selon Laura Gelso, architecte et directrice de projet à l’agence Viguier, la fluidité piétonne actuelle s’arrête à l’approche du Square Léopold. Un espace vert, cœur du projet, devra permettre de la reconnecter grâce à trois entrées différentes (gare, rue de Fer et Place Léopold). Les logements seront construits du côté de la Place Léopold. Bureaux et commerces, y compris Horeca et zones de loisirs, vers la gare.

L’environnement au premier plan

Dans ce projet, le critère environnemental est au premier plan. Les toitures seront végétalisées et équipées de panneaux photovoltaïques. "Les végétaux vont retenir les eaux pour affranchir le bas des panneaux et ainsi les rendre plus effaces de 15-20 % tandis que ceux-ci feront de l’ombre aux plantes", explique Steven Becker, architecte expert en économie circulaire. Des nichoirs et hôtels à insectes seront aussi construits. Des ruches pour abeilles natives installées. Des plantes mellifères plantées pour les pollinisateurs. Une zone humide sera créée afin de rendre la biodiversité plus riche. Les énergies produites/récupérées serviront à tous les communs. Sans oublier la rue couverte d’une verrière qui sera naturellement ventilée et brumisée. Là-bas, il n’y aura pas d’air conditionné.

Deux des 28 arbres déjà présents au Square Léopold seront par ailleurs conservés. Une dizaine d’autres pourront être replantés ailleurs. Plusieurs dizaines d‘autres seront plantés. "En matière de stockage CO², la capacité qu’offrent les 28 arbres actuels sera doublée", précise Pascal Uyttendaele, le directeur du projet.

Le promoteur, Besix Red, espère obtenir le permis intégré à l’été 2023, dans le but d’entamer la construction en 2024. Et de la terminer fin 2026. "La qualité de ce projet est de loin meilleure que ce que l’on proposait avant. Il est cohérent et répond aux balises émises par le Collège communal et le panel citoyen", termine Maxime Prévot.