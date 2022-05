Arti'Fous (Groupe d'artisans créateurs belges) organise un marché artisanal à la découverte du Monde de Narnia ces 27, 28 et 29 mai à Ciney, dans les Jardins de la Collégiale.

Dès 15h00 ce vendredi, des personnages de cet univers déambuleront. Un marché artisanal et gourmand et diverses animations sont aussi au programme de cet événement qui sera encore présent samedi et dimanche de 10h00 à 18h00.