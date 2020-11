Vu l’engouement des dernières années pour le marché de Noël de l’Arsenal de l’UNamur et compte tenu du contexte actuel, il a été décidé de maintenir cet évènement virtuellement afin de soutenir les artisans. Les visiteurs auront l’occasion de (re)découvrir des fidèles du marché et d’autres qui y présentent leurs créations pour la première fois.

Les artisans ont été sélectionnés afin de garantir la qualité et la variété dans différentes gammes, telles que la décoration de maison, des bijoux, du textile, des peintures, des livres, des produits de beauté et alimentaires. L’objectif étant aussi de mettre en avant les talents de Namurois et notamment de membres de l’UNamur (personnel et étudiants). Ils sont présentés au fur et à mesure jusque la mi-décembre, sur la page Facebook de l’évènement (https://www.facebook.com/events/236062680795288).



Les visiteurs peuvent faire leur shopping en ligne en découvrant les descriptions, illustrations et éventuel site web des artisans. Ils seront ensuite invités à prendre directement contact avec eux pour finaliser leurs achats de Noël.

Les foodtrucks peuvent également en profiter pour proposer leurs produits locaux.