Un programme réduit mais sympathique, du 3 au 30 août

Anne Barzin évoque la question de la programmation événementielle de cette saison touristique pour le moins atypique. " Il n'y aura pas de Médiévales cette année, nous devions y fêter les 40 ans des Baladins du Miroir et les 20 ans des Bonimenteurs à l'occasion de l'événement Festin Forain. Nous avons dû être créatifs afin de proposer un programme de qualité, tout en soutenant les acteurs culturels, qui se sont retrouvés sans aucun contrat du jour au lendemain.

Le Comité d'Animation de la Citadelle (CAC) a imaginé une saison d’été différente et « solid’air ». "L’objectif premier : s’adresser aux artistes « de chez nous » qui étaient sous contrat et imaginer, avec eux, des moments d’évasions culturelles. Les représentations auront lieu en plein air sur gradins (excepté le week-end dédié aux Baladins du Miroir qui est itinérant) sur la prairie supérieure de Terra Nova, lieu magique, propice à l’évasion et au Théâtre de Verdure. Les réservations sont obligatoires et la jauge de public limitée afin de participer en toute sécurité à des moments riches en émotions."

Le week-end des samedi 8 et dimanche 9 août, venez (re)découvrir la troupe des Baladins du Miroir et leur spectacle Re’Sors, cabaret itinérant. Gaspar Leclère explique : "En ce début d'année, nous devions tourner en France et en Suisse et puis tout s'est arrêté. Nous venions de perdre près de 500.000 euros de contrats, ce qui laissait 40 personnes sur le carreau." Les Baladins reviendront finalement à la Citadelle avec un cabaret itinérant « RE’SORS », une création originale et unique mise sur pied durant la période de confinement et désirant se jouer des contraintes imposées par les différentes règles sanitaires dictées par la pandémie. Chaque groupe (65 personnes maximum) sera pris en charge par un Bonimenteur qui, avec humour et bienveillance, les emmènera dans un parcours traversant la Citadelle, depuis la voûte de Thian jusqu’à Terra Nova où les spectateurs seront invités à se désaltérer (self-terroir Made In Namur). Plusieurs performances artistiques de courte durée rythmeront le parcours dans un joyeux mélange de théâtre, contes, danses et musiques. 3 départs par jour : 14h, 15h30 et 17h Durée : 2h30.

Le week-end des samedi 15 et dimanche 16 août, venez (re)découvrir l’équipe du Théâtre Jardin Passion pour un moment de détente et d’amusement qui promet de belles surprises ! La Foire aux impros est un retour à l’essence du théâtre, une rencontre entre comédiens et public qui construisent ensemble une histoire unique où se mêleront humour et situations délirantes. Le groupe de musique « Los Pépés » qui fait la part belle à la chanson française en abordant des thématiques actuelles mêlées d’un brin d’humour noir. Enfin, « L’ouest américain » emmènera les spectateurs dans une comédie où règne ironie, humour noir et personnages issus de l’Irlande profonde. Durée : de 1h à 1h30 par spectacle.

Le week-end des samedi 22 et dimanche 23 août, c’est la musique qui s’invite à la Citadelle avec un programme allant du classique au rock !Ce week-end fait la part belle aux artistes musicaux issus du terroir namurois. Pour mettre sur pied un tel événement, le CAC a décidé de faire appel à ses différents partenaires : le CAVEMA pour la partie classique - les Festivals de Wallonie et Panama asbl pour la partie musique « moderne ». Au programme : les Choeurs de Chambre Team Namur, Team Bruxelles et Team Liège, Dixit, Kava-Kava pour le classique et pour le côté moderne : Jane Doe, Winter Woods, Glauque, Quatuor Claves, Sphere Trio, Dresscode et Prima Nocta.

Le week-end des samedi 29 et dimanche 30 août est dédié plus particulièrement aux familles et enfants (conseillé à partir de 6 ans) et vous proposera de vous évader en spectacles avec Bavar le Passeur d'histoires, la Maisnie Hellequin, la Compagnie des Poupons Terribles, la Compagnie aux Tricornes et la Vivre en Fol Compagnie.

Infos, tarifs et horaires : https://citadelle.namur.be/fr