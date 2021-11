La Ville de Namur est confrontée à une demande croissante de démolition de bâtiments dit Biens Mosans avec pour conséquence la disparition de maisons unifamiliales à l’architecture typique. Pour endiguer ce phénomène, elle a décidé d’envoyer un signal clair aux acteurs et opérateurs immobiliers, tant privés que professionnels, quant aux balises qu’elle entend désormais appliquer sur ces immeubles du bord de Meuse en adoptant un moratoire. A côté du maintien de l’habitat, le deuxième objectif de ce moratoire est de ralentir la spéculation en cours sur ce bâti régi par un règlement Communal d’Urbanisme spécifique.

Entré en vigueur ce 5 octobre 2021, le moratoire porte sur le périmètre qui s’étend de la limite communale avec Profondeville jusqu’au pont du Luxembourg (Ndlr : pont sur lequel circulent les trains). « Il interdit la destruction de ces immeubles sauf si la preuve est faite que la rénovation est impossible et sous certaines conditions. Il autorise les rénovations techniques et fonctionnelles des immeubles existants, qu’ils présentent ou non une valeur patrimoniale », explique l’échevine en charge de l’urbanisme Stéphanie Scailquin dans un communiqué. « Une rénovation technique et fonctionnelle peut ainsi notamment avoir comme but d’améliorer les conditions d’habitabilité et les performances énergétiques du bâtiment. Elle peut également porter sur une amélioration du confort acoustique en cas de logements multiples ou de projets multifonctionnels. »

Par contre, en cas de rénovation, les immeubles existants doivent conserver leur physionomie générale. L’affectation principale unifamiliale ne peut être changée. « En cas de rénovation d’un immeuble partiellement ou totalement affecté à d’autres fonctions que l’habitat, ces fonctions seront inchangées ou remplacées uniquement par du logement. »

Pas question, non plus, de modifier leur emprise ou leur gabarit. Si cela s’avère nécessaire, une proposition de modification limitée et proportionnelle doit être faite. « Une attention particulière sera portée aux interventions envisagées en toiture qui ne doivent pas dénaturer le volume initial. »

Seront aussi à conserver : les éléments d’accompagnement de ces immeubles qui structurent l’espace public ou qui sont visibles depuis l’espace public comme murs et murets. Enfin, la division d’un immeuble est autorisée dans le respect du guide de bonnes pratiques relatif à la division d’immeubles existants en plusieurs logements.

Pour Stéphanie Scailquin, « Ce moratoire doit nous aider à freiner la spéculation foncière excessive sur cette zone mais aussi et surtout à y maintenir l’habitat unifamilial. Les rénovations y sont encouragées pour répondre à des besoins actuels des habitations. Le charme du bord de Meuse en sera conservé."