« Lorsque la locomotive 101.012 est sortie de l’usine, elle portait une simple livrée bicolore : un vert clair sur la partie supérieure et un vert sombre pour la partie basse. Son numéro se situait au-dessus du phare gauche. Afin d’augmenter sa visibilité, l’avant de la locomotive fut orné d’une moustache jaune vif. »

Le musée du chemin de fer de Treignes a rouvert ses portes depuis le mardi 2 mars et propose une nouveauté de taille. Les collections murmurent à l’oreille des visiteurs leurs histoires grâce à des audioguides polyglottes (français, néerlandais, anglais et allemand). Une façon différente de voyager dans le passé ferroviaire de la Belgique et de la région des trois vallées.

L’équipe du musée vous prépare également d’autres surprises dans le respect des consignes sanitaires.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h, le week-end et les jours fériés de 10h à 18h.

Infos et réservations : Facebook (@museecfv3v) ou www.cfv3v.eu/musee ou 060/39.09.48.