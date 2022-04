Un joueur de la province de Namur n’a pas compris ce qui lui arrivait lorsqu’il a remporté le Jackpot Lotto de 3.000.000 € le 9 mars 2022. "Je n’y croyais pas. Jusque-là, je n’avais gagné que des montants de 5 ou 10 €", raconte ce fonctionnaire. "J’ai contrôlé le ticket de jeu, encore et encore. Et j’ai même demandé à ma femme de faire un double check pour en avoir le cœur net. Je joue au Lotto deux fois par semaine dans un magasin de journaux", confie l'heureux gagnant. "Ma famille et mes amis vont bien sûr pouvoir profiter d’une partie de ce montant et je ne manquerai pas de faire un don à une bonne œuvre. Je vais aussi envisager de travailler à mi-temps pour profiter un peu plus de la vie. Grâce au Lotto, c’est plus que possible."

Pour préserver l'anonymat du gagnant, un chèque symbolique sur lequel figure le montant du gain a été remis à Joseline Dognies, gérante de la librairie Press Shop, située rue de L’ange 55, à Namur.