Le docteur Alexandre Hebert sera bientôt le nouveau Directeur médical du CHRSM – site Sambre, à Auvelais. Il a signé son contrat ce mardi 6 juillet. Agé de 37 ans, il remplace le Docteur Paul Janssens qui prend sa retraite après 25 ans passés au CHRSM, dont 20 comme Directeur médical.

Au 1er novembre 2021, le Docteur Alexandre Hebert prendra ses nouvelles fonctions de directeur médical au CHRSM – site Sambre. A 37 ans, cet anesthésiste est actuellement Chef de Service adjoint du Service des Urgences du CHR Verviers. Il est également Vice-Président du Conseil Médical de cet hôpital. Enthousiasmé par la gestion de projets et la coordination, ce médecin a décidé de poursuivre son parcours par un Certificat Interuniversitaire en Management Médical et en Management de la qualité dans les établissements de soins.

Ce nouveau Directeur entrera en fonction le 1er novembre 2021, afin de pouvoir collaborer quelques mois avec l’actuel Directeur Médical, le Docteur Paul Janssens, qui prendra sa retraite en janvier 2022, après 25 ans comme urgentiste au sein de notre institution et alors 20 années à la Direction médicale. Ces quelques mois de collaboration permettront au Docteur Janssens de passer le flambeau à son remplaçant.

L’équipe de Direction du Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse se réjouit de voir arriver ce nouveau Directeur : « Le docteur Hebert est riche d’une expérience variée : il a travaillé comme anesthésiste, urgentiste mais aussi Chef de Service adjoint et Vice-Président du Conseil Médical. Il est à l’image de notre institution : résolument tourné vers l’avenir et motivé à relever un nouveau défi ! », précise Gilles Mouyard, Président du Conseil d’administration. Je tiens à remercier le Docteur Paul Janssens pour l’extraordinaire engagement dont il a fait preuve envers notre institution. Connu de tous, tant pour son travail aux Urgences que pour son poste de Directeur Médical, il est à l’origine de belles avancées ! Terminer sa carrière avec la crise du COVID-19 doit lui donner encore plus de plaisir à profiter du repos que lui offrira sa retraite ! ».