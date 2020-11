La zone indique : "Le fruit de cette réflexion a finalement donné naissance à cinq projets construits autour d’un même état d’esprit, lesquels ont été proposés à l’ensemble des membres du personnel par mail. Le noir-jaune-rouge rappelle la fidélité au Royaume de Belgique (en rappel de notre prestation de serment : «Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge»). Ensuite, «Le Phoenix» est un symbole mythologique qui illustre, de ses ailes ouvertes, un sentiment de protection et va de pair avec notre devise : «Semper resurget» Cette devise rappelle avant tout nos racines latines. Mais elle signifie surtout «Toujours se relever» voire «S’élever toujours», synonymes d’amélioration continue permettant de tendre vers l’excellence dans la fonction de police."

Pourquoi changer de logo et de devise au niveau du corps de police? «Nous n’avions pas de logo ni de devise jusqu’à présent. Nous avons pensé qu’il était temps de se construire une identité visuelle», explique Frédéric Henry, Chef de Corps ff de la Zone de Police de Jemeppesur-Sambre. Une évolution qui est loin d’être anodine selon lui : «Nous avons le souhait de promouvoir l’esprit de corps au sein de notre unité et, après réflexion en interne, nous avons convenu qu’il est important d’avoir notre logo et une devise à nous approprier. »

En octobre 2019, un appel à volontaires a été transmis par mail à l’ensemble des membres du personnel. Un groupe de travail de cinq personnes a rapidement été mis sur pied pour échanger différentes idées illustrant les valeurs et l’esprit de service qui animent la ZP de Jemeppe-sur-Sambre.