Un nouveau plan de stationnement à Dinant : le centre-ville découpé en six zones Namur S.M © D.R.

Le contrat actuel de gestion du parking du centre-ville de Dinant arrive à son terme. L’occasion pour la Ville de Dinant de revoir sa politique en la matière et d’établir un nouveau plan. Il a été présenté ce vendredi matin et entrera en vigueur début 2022. Le centre-ville a été découpé en six zones distinctes.