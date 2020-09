La ville de Florennes avait déjà fait appel aux Florennois pour proposer leurs idées sur le réaménagement du centre-ville. Après un moment de pause provoqué par le confinement, le BEP – associé avec le bureau d’étude Alphaville, l’UCM (l’Union des Classes Moyennes) et l’AMCV (Association du management de Centre-ville) – a relancé le projet et a défini plus précisément la stratégie de redynamisation et les pistes d’action à mettre en œuvre dans le cadre du projet de ville.

La ville de Florennes lance une consultation citoyenne et recueille l’avis des citoyens jusqu’au 31 octobre, sur deux thématiques :A pied, en voiture ou à vélo : comment se déplacer demain à Florennes ? et Un nouveau parc pour Florennes : quels aménagements prévoir ?

Cette nouvelle consultation fait suite à la phase de diagnostic du centre de Florennes qui s’est déroulée au printemps 2020. Une analyse du centre de Florennes avait été réalisée par le biais de questionnaires diffusés auprès des commerçants, des habitants et des visiteurs de Florennes. Une attention particulière a été portée aux thématiques de la mobilité et des commerces. Les résultats du diagnostic sont disponibles ici.

Vos réponses et vos idées sur www.florennes.g1idee.be jusqu’au 31 octobre. Vous retrouverez sur cette plateforme les différentes informations sur l’avancement du projet de Ville ainsi que le détail des deux thématiques soumises à la participation citoyenne.

https://www.flui.city/florennes/?lang=fr