Les Namurois peuvent désormais se rendre à l’aéroport de Brussels-South Charleroi grâce au nouveau service Door2Gate de Flibco.com. Lancé en novembre 2019, le service de navettes partagées du Door2Gate allaient chercher les voyageurs dans toute la région Bruxelles-Capitale, sa périphérie et une partie du Brabant Wallon. Ce service est dès à présent disponible à Namur et à ses communes limitrophes. La société indique : "L’algorithme intelligent rend possible de proposer un prix imbattable de 29.99€ (depuis Namur) et à réduire l'empreinte carbone du service en permettant aux voyageurs de partager les trajets, tout en garantissant la ponctualité des navettes grâce l’optimisation de l’itinéraire."

Amélie Lefèvre, Directrice de l’office du Tourisme de Namur déclare : "Un beau service pour les Namurois, le Door2Gate permet également de rendre la ville de Namur plus accessible aux touristes venant de l’aéroport de Charleroi. Nous sommes ravis de voir ce service s’étendre jusqu’à Namur."

Philippe Verdonck, Chief Executive Officer de Brussels South Charleroi Airport, déclare : "Améliorer l’expérience du passager est une priorité pour nous. Ceci couvre aussi l’accessibilité de notre aéroport. Nous soutenons flibco.com, notre partenaire depuis 2010, dans son engagement à garantir et à améliorer l’accessibilité à l’aéroport de Charleroi, notamment avec un service de qualité tel que le Door2Gate."

Paul De Muynck, directeur de flibco.com Belgique, déclare pour sa part : "Nous avons élargi la zone opérationnelle du Door2Gate jusqu’à Namur pour répondre à la demande de la population namuroise qui souhaite se rendre à l’aéroport de Charleroi. Dorénavant nous allons les chercher à leur domicile ou à l’hôtel et nous les déposons devant le terminal de l’aéroport d’une façon économique et écologique, ce qui contribuera à réduire les véhicules sur la route. Jusqu’à présent, les navettes de Namur vers Charleroi Airport étaient souvent aussi coûteuses que le billet d’avion. Aujourd’hui, les passagers peuvent se rendre de leur domicile à l’aéroport en partageant et réduisant le coût. La success-story du Door2Gate au Brabant wallon nous a convaincu de nous lancer à Namur."

Flibco.com est l’expert européen en matière de transport de passagers jusqu’à l’aéroport. Ses services de navettes par bus sont disponibles dans une dizaine d’aéroports européens (dont Charleroi Bruxelles-Sud, Francfort, Budapest, Porto, Lisbonne et Tenerife). Flibco.com travaille en partenariat avec l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud depuis 2010. Plus d’infos sur le site web www.flibco.com.