Le service de Médecine nucléaire du CHRSM-site Sambre s’est doté d’un nouveau scanner équipé d'une nouvelle caméra hybride SPECT - CT. Cette nouvelle caméra de la marque Mediso est la première installée en Belgique !

Le CHR indique : "Les trois têtes de la caméra permettent une acquisition plus rapide des images, notamment en 3D, et ses collimateurs dédiés aux examens du cerveau une meilleure résolution. Pour les examens cérébraux, une analyse quantifiée des données permettra une meilleure précision diagnostique.La diminution du temps d’acquisition des images assurera un confort essentiel pour nos patients, une plus grande disponibilité du personnel de médecine nucléaire et la prise en charge d'un plus grand nombre d’examens."

Les patients peuvent prendre rendez-vous en consultant ce lien : http://www.chrvs.be/CHR-du-Val-de-Sambre/Services/Imagerie-medicale.aspx