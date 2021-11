Dans le cadre de la thématique « Effusions. Une saison en émoi », le Delta propose de découvrir « Youpi Gloups Haha ! », un nouvel espace dédié aux émotions qui constituent le fil rouge de la saison culturelle 2021- 2022. « Les émotions font partie de notre vie, depuis notre plus tendre enfance… joie, surprise, peur, colère, dégoût, tristesse. Et si, le temps d’une balade, nous allions à leur rencontre ? Pour simplement être à leur écoute, découvrir comment les artistes les provoquent et en jouent. Car les artistes, plus que quiconque, font appel à nos émotions et nous ouvrent au monde", indique-t-on à la Province de Namur.

Concrètement, des extraits de films, des musiques, des reproductions d’œuvres d’art, de la littérature pour jeunes, des ouvrages de référence, des propositions de jeux scéniques, etc. sont au cœur de ce nouvel espace. « Ils invitent à bouger, créer, se relaxer, se poser, toucher, écouter, jouer, déclamer, lire, deviner. Se laisser emporter par ses émotions et lâcher prise. »

Cinq zones composent le parcours qui s’adresse à tous les âges. En matinée, il est réservé aux classes de la 2e maternelle à la 2e primaire, pour une animation gratuite.

Infos : Réservation uniquement pour les écoles: mediation@ledelta.be. Accessible gratuitement au grand public jusqu’au 23 janvier 2022, sans réservation, du mardi au vendredi de 12h à 18h ; samedi et dimanche de 13h à 18h. Fermé les 24, 25, 26, 27 et 31.12.21 & les 01,02 et 03.01.22.