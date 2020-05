La zone de police Entre Sambre et Meuse est sur place et a sécurisé les lieux. Un véhicule de la zone de secours Val de Sambre a été envoyé sur ls lieux également. Les démineurs interviendront dans les minutes à venir afin d'emporter l'engin et de le neutraliser si nécessaire.

© DR



Un obus a été découvert par des jeunes qui pêchaient à l'aimant dans la Sambre à hauteur de Floreffe ce vendredi vers 10h . L'objet a été sorti de l'eau et déposé sur la berge.