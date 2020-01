La province de Namur intègre un portail transfrontalier de données sanitaires que chacun peut consulter

Le projet franco-belge de mise en commun de données sanitaires GeDiDot (acronyme de Gestion et diffusion des données transfrontalières) lance un portail statistique qui regroupe des indicateurs sanitaires, démographiques et socio-économiques de territoires à la frontière franco-belge, annonce la Province de Namur. L'objectif? Pouvoir identifier, comparer et suivre les enjeux de santé publique, qui ne s'arrêtent pas à la frontière.

Quelle est la part des plus de 65 ans en Wallonie, dans la région Hauts de France et dans les départements français des Ardennes et de la Marne, régions placées sous la loupe de GeDiDot? Quel est le taux de mortalité par insuffisance cardiaque? Voici deux exemples de questions auxquelles veut répondre l'infocentre de santé de GeDiDot, projet co-financé par le Fonds européen de développement régional (Feder) dans le cadre du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.

"Les phénomènes de santé ne s’arrêtent pas à la frontière. C’est pourquoi, l’infocentre de santé permet d’identifier, de comprendre, de comparer et de suivre l’évolution des enjeux de santé publique de part et d’autre de la frontière. Il documente la situation socio-sanitaire et les inégalités sociales de santé d’un territoire comprenant la Wallonie, la région Hauts de France et les départements des Ardennes et de la Marne", notent les responsables du programme GeDiDot.

"À travers ces données, l’objectif est de sensibiliser les autorités et associations locales aux problèmes de santé afin de guider les décisions locales et de favoriser des actions communales conjointes ou accords de collaboration transfrontaliers. Facile d’utilisation et documenté, le portail est destiné aux autorités et décideurs locaux, aux acteurs de la santé, du social mais aussi à tout citoyen curieux", expliquent les autorités qui surveillent la santé.

Les thématiques "démographie", "déterminants socio-économiques", "offre de soins et de services", "état de santé" (et bientôt "consommation de soins" et "environnement et santé") figurent sur le portail qui présente les indicateurs à l'aide d'une carte transfrontalière qui peut zoomer sur une commune ou présenter les résultats de toute une région. Les données sont disponibles par année ou par période.