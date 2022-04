Dans le cadre de leur formation, il est demandé aux futurs techniciens en environnement de l'Institut Technique Horticole de Gembloux d’organiser un parcours de découverte nature à l’attention d’un groupe de jeunes de 12 à 16 ans effectuant un stage d’éducation à l’environnement proposé par une A.S.B.L. oeuvrant dans ce domaine. Le parcours choisi doit être riche en découvertes naturelles et doit comprendre des arrêts choisis avec pertinence par rapport à l’objectif poursuivi : « Sensibiliser le groupe aux problématiques environnementales » (exemples : La problématique des plantes invasives, la gestion des déchets, les menaces sur la faune et la flore, la pollution des eaux, la pollution des sols, la gestion du maillage écologique, la disparition de certains habitats, la perte de biodiversité, la gestion des espaces dits « naturels »…)

C’est dans ce contexte que les enseignants et les élèves de l’option « Technicien en environnement » ont décidé d’organiser un parcours découverte nature, didactique et ludique, aux abords même de l’école. Celui-ci sera inauguré lors des portes ouvertes du 7 mai prochain. A terme, il sera composé de panneaux didactiques et illustré par une brochure explicative qui pourront être utilisés comme support d’une activité pédagogique qui sera proposée aux élèves de 5e et 6e primaires des écoles avoisinantes.

Au fil des années, les élèves de l’option Technicien en environnement vielleront à améliorer, enrichir… ce parcours découverte nature, notamment par la création d’une mare naturelle, la pose de nichoirs, l'installation d'une zone de rocaille... A l’heure actuelle, ce parcours comprend déjà : une forêt urbaine, une haie mellifère, des zones de prés fleuris, un hôtel à insectes, des tas de bois morts…