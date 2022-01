"Le dossier a reçu l’accord unanime du conseil communal namurois la semaine dernière. C’était au tour du conseil provincial de se prononcer et c’est logiquement qu’il a marqué son approbation sur le projet d’acte de bail emphytéotique portant sur les immeubles situés rue Pepin, 2b et 2c, dans le centre de Namur", indique la province de Namur.

"Pour mémoire, ces locaux (de même que les serres de la rue Mascaux) sont occupés conjointement, depuis janvier 2012, par l’Ecole industrielle de la Ville de Namur et l’Emap – Ecole des Métiers et des Arts de la Province de Namur. Cette dernière y propose un premier degré d’enseignement secondaire et, dès la 3e secondaire, des humanités artistiques, des sections stylisme et horticulture, ainsi qu’une 7e année en gestion de très petites entreprises."

Le bail emphytéotique d’une durée de 50 ans permettra à la Province d’entreprendre les travaux de mise en conformité et de rénovation du bâtiment qui s’avèrent indispensables.

"Au-delà des perspectives immobilières, c’est aussi le nouveau visage de l’enseignement provincial qui se dessine un peu plus nettement. La Province de Namur n’a pas caché son souhait d'intégrer en son sein l’Ecole industrielle de la Ville de Namur, ce qui lui permettrait de maintenir et de développer davantage une offre de proximité, accessible au plus grand nombre, dans un secteur qu’elle connaît bien : l’enseignement de promotion sociale."