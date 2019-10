Le corps de la victime a été découvert lors d'une ronde vers 2h15.



Un terrible drame s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi au sein de l'hôpital psychiatrique de Dave St-Martin, vers 1h00 du matin. Un patient a tué un autre patient à coups de poing pour un motif apparemment totalement délirant. "Aucune arme ni objet n'a été utilisé. Le motif de la dispute est que la victime aurait volé un château. Ils présentaient des pathologies totalement différentes mais cohabitaient au sein de l'hôpital depuis longtemps. Ils dormaient chacun dans une chambre distincte mais étaient libres de se déplacer", explique le parquet de Namur.

Vers 1h30, l'auteur des faits s'est présenté à la permanence de l'hôpital en déclarant qu'il voulait aller en prison. Le personnel ne s'est toutefois pas inquiété outre mesure de ses propos, vu les nombreuses déclarations "délirantes" auxquelles ils sont régulièrement confrontés. "C'est vers 2h15 lors d'une ronde que le corps de la victime a été découvert", poursuit le parquet de Namur. Le suspect a été privé de liberté et le dossier mis à l'instruction. Les dossiers médicaux des deux protagonistes vont être récupérés afin d'en savoir plus sur leurs pathologies et tenter de vérifier si cet acte été prévisible. L'auteur des faits sera par ailleurs entendu dans le cadre d'une audition vidéo-filmée, vu le contexte. "Celle-ci sera réalisée par des enquêteurs spécialisés pour éviter toute pression, en présence de l'avocat du suspect. L'audition pourra ainsi être vue par un psychiatre." Une autopsie du corps de la victime doit également encore être réalisée.