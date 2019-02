Il est coupable de viols sur ses deux gamines de 8 et 9 ans !

Ce père de famille de 36 ans s’était rendu à la police namuroise en septembre 2017. Il ne supportait plus de vivre avec un tel passé. En 2017, il avait violé sa belle-fille pendant 2 mois. Sa fille, avait vécu l’enfer tous les week-ends entre 2015 et 2017. G allait la rejoindre dans l’institution où elle séjournait suite à sa légère déficience mentale pour la filmer dans les positions les plus scabreuses pendant qu’elle obéissait aux scénarii délirants imaginés par les clients de son père puisque ce dernier mettait les vidéos en vente sur le Dark Net entre 100 et 250 € selon la longueur et… la perversité. On a retrouvé chez lui 591 vidéos mettant en scène sa propre fille. C’est essentiellement pour protéger la société de ce genre d’individu que le Tribunal l’a condamné ce 14 février à 15 ans de prison associée à une mise à la disposition du Tribunal d’Application des Peines de 10 ans. L’homme a été aussi privé de ses droits civiques et politiques pour une durée de 10 ans. Les 2 fillettes toucheront une somme provisionnelle de 5.000 € chacune.