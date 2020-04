Entre-Sambre-et-Meuse : un petit bol d’air aux commerçants © D.R. Namur Lefèbvre Patrick

Les bourgmestres de plusieurs communes de la région se sont exprimés sur l'après confinement. Car nombreux sont ceux qui estiment que c’est au niveau communal que les aides les plus efficaces pourront être apportées. On parle notamment d’exonérations de redevances sur les terrasses des cafés et restaurants, de suspension de taxes diverses, etc.