L’école fondamentale Sainte-Begge de Landenne essaye depuis une bonne année d’améliorer la visibilité de l’établissement et réfléchit de nouveaux aménagements pédagogiques et écologiques. « Nous aimerions faire quelques plantations et remplacer une palissade en bois par des arbres fruitiers », explique Sophie Bataille. « On entend favoriser la biodiversité et le contact avec la nature mais c’est aussi un projet solidaire et intergénérationnel. La famille et les voisins sont déjà venus cet été arroser les bacs potagers que nous avions installés. Ils sont impliqués pour partager leurs connaissances avec les enfants. Ils seront importants pour participer aux récoltes et leur donner toute leur utilité.»

Outre une aide financière, l’école cherche des personnes ressources pour l’aider à concrétiser une autre initiative. « On voudrait également installer une citerne à eau de pluie avec un groupe hydrophore et nous aurons besoin d’être guidés dans nos démarches. » Pour apporter votre soutien, vous pouvez vous rendre jusqu’au 29 novembre sur le site www.proximityandenne.be.