Le parquet réclame 6 mois de prison avec sursis à son encontre

Michel et Martine (prénoms d’emprunt), sont impliqués dans un dossier de harcèlement qui les oppose à un couple de voisins. C’est dans ce cadre que Michel, policier, aurait consulté illicitement des PV, fiches infos et autres banques de données sans motif légal. Une violation du secret professionnel lui est également reprochée

Dans cette affaire, c’est la jalousie conjugale qui met le feu aux poudres. Si Michel et Martine étaient assez proches de leurs voisins, Jacques et Sandrine (prénoms d’emprunt), la situation a tourné au vinaigre en 2012. Une plainte pour harcèlement a été déposée contre Martine et c’est dans ce cadre qu’un contrôle interne à la police a permis de découvrir que, dans le contexte de ce conflit, Michel avait consulté à plusieurs reprises des banques de données comme le registre national ou la DIV. Pire, alors qu’il était en planque, Michel aurait communiqué des infos au sujet du dossier à Jacques...qui lui apportait des frites.

Si le parquet de Namur estime qu’un doute subsiste quant aux faits de harcèlement reprochés à Martine, les choses sont toutes autres en ce qui concerne Michel. "Ces infractions ont été commises de manière répétitive", estime le substitut Jadin. "Au début, alors qu’il était toujours en bons termes avec les plaignants, il est entré dans un dossier de perte de plaque d’immatriculation concernant monsieur puis a réalisé des vérifications au sujet du passé de celui-ci à la demande de madame. Les autres faits ont été commis alors que la tension était réelle entre les deux couples. Des informations importantes ont aussi été révélées lors d’une planque. C’est un grave problème déontologique. Je réclame 6 mois avec sursis". Une peine qui pourrait venir s’ajouter à une sanction disciplinaire qui a déjà été infligée : le retrait de 10 % de son traitement de policier pendant 2 mois.

L’avocat du couple réclame l’acquittement pour ses deux clients, estimant que les consultations de registres réalisées par Michel n’avaient rien d’illégales. Il réclame par ailleurs une somme de 8000€ aux parties civiles afin de restaurer l’honneur et l’intégrité de ses clients, estimant leur procédure téméraire et vexatoire.

Jugement le 21 octobre