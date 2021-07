Du mobilier urbain intelligent apparait peu à peu dans la Ville de Namurcomme les bornes d’information aux arrêts de bus et panneaux à messages variables sur les axes routiers. Ce 7 juillet 2021, c’est le premier compteur cyclistes qui a pris place rue du Pont en centre-ville. Ce nouveau totem informatif fait partie des projets complémentaires au Système de Transport Intelligent (S.T.I.).

« Le STI s’adresse à tous les usagers, usagères mais cet équipement-ci est clairement orienté vers les modes actifs comme le vélo. Il est absolument nécessaire de les encourager, ces compteurs y contribueront de façon aussi objective que ludique. Encore une fois, attractivité et mobilité s’allient pour dynamiser notre ville. » commente l’Echevine Stéphanie Scailquin.

Jusqu’à ce jour, le comptage était effectué 1 à 2 fois par an par une série de volontaires de différentes associations. Ici, il est automatisé et davantage fiable puisqu'il est calculé tous les jours et en temps réel. Un outil d’encouragement aussi attendu par ces associations comme Pro Vélo et le Gracq.

La rue du Pont n’a pas été choisie au hasard, elle correspond à un nœud de circulation avec des entrées et sorties venant aussi bien de Jambes, La Plante ou Wépion. « Installé en fin de matinée, plus de 200 cyclistes étaient déjà comptabilisés à 17h. Rien que de le voir écrit, nous visualisons la présence des différents usagers et usagères de l’espace public, un espace à partager entre les automobilistes conscientisés de la présence de cyclistes et piétons. » conclut l’Echevine de la Mobilité.