Adrien Bocksruth, jeune artiste Namurois, dévoile son premier projet « Premiers pas », disponible le 15 avril 2021 sur les différentes plateformes de streaming. Un EP de 3 morceaux basé uniquement autour du piano,

Si le piano a toujours eu une place importante dans sa vie, il n’en a pas toujours été de même pour sa pratique, explique le jeune namurois. Adrien n’a été élève que de ses 10 à 12 ans dans un conservatoire, "les codes rigides que sont ceux de cette institution l’ont repoussé et éloigné du monde de la musique, il n’y a donc pas prolongé son expérience". Une pause qui durera plus de 10 ans, et ce n’est qu’au début de l’année 2020 qu’il décide, seul et à sa manière, de reprendre cet instrument.

Le premier morceau de l'EP, Sentiment partagé, déjà sorti et donc disponible est annonciateur de l'univers qu'il voudrait créer. "Un mélange de classique et de moderne, d'ancien et de nouveau, se voulant le plus authentique possible. Les outils technologiques dont nous disposons aujourd’hui sont bien trop peu utilisés dans la musique classique. Ce qui est dommage pour une musique capable de créer des émotions et de nous faire voyager tout en restant assis, tout comme les images ou les films. C'est pourquoi apporter un visuel à un morceau est très évocateur et permet d'aller encore plus loin dans le voyage."

Le clip de Sentiment partagé : : https://www.youtube.com/watch?v=fPNRdFdX6dY