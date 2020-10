Un quinquagénaire perd la vie dans un accident à Bois-de-Villers Namur S.M. Un dramatique accident a couté la vie á un quinquagénaire ce samedi après-midi, rue Raymond Noël, à Bois-de-Villers. © BELGA

Le motard, qui circulait sur cette route où la vitesse autorisée est de 70km/h, a été percuté par une voiture qui circulait en sens inverse et qui voulait entrer sur le parking du magasin Bi’OK. Selon nos informations, la conductrice du véhicule aurait été aveuglée par le soleil et n’aurait pas vu le motard qui arrivait en sens inverse lors de sa manoeuvre. Le conducteur du scooter, né en 1961 et domicilié à Fosses-la-Ville, est décédé sur place malgré l’intervention des secours.