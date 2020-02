Rendez-vous à la table de Demain, puis à l'Extérieur Nuit et enfin au Piano Bar

Pour sa 5e édition, le Confluent Jazz Festival se tiendra du mardi 24 au dimanche 29 mars prochains. Le parrain de l'édition 2020 sera Nicolas Fiszman, multi-instrumentiste, compositeur/arrangeur et producteur aux multiples collaborations européennes et mondiales. Cette présence prestigieuse apportera à l'édition 2020 un souffle nouveau et original. Une attractivité encore renforcée par le venue, pour la première fois en Belgique, de Dominic Miller, guitariste de Sting, avec sa formation dont Nicolas Fiszman fait partie. En concert d’ouverture : le Jazz Tour des Lundis d’Hortense, le contrebassiste Guiseppe Millaci et son nouveau trio En Vogue. A l'exception d'une projection au Cameo, les concerts se dérouleront au Delta.

A souligner: une proposition itinérante pour un rallye jazz gratuit et ouvert à tous dans 3 bars namurois le jeudi 26 mars. Aucune réservation nécessaire.

> Logiquement, le rallye démarre à 18h à La Table de Demain, le restaurant situé à l'étage -1 du Delta, avec Blue Mockinbirds (New Orleans jazz)Les Blue Mockingbirds portent un amour inconditionnel pour le jazz des années 20 et la musique de Duke Ellington. Leur musique va du ragtime aux blues des grandes chanteuse du début de siècle comme Ma’ Rainey ou encore Georgia White. Ils interprètent également quelques joyaux du répertoire : The Mooche, In my solitude (D. Ellington), Deep Night (C. Henderson. Insatiables, les Blue Mockingbirds veulent se (et vous !) secouer les ailes !> Quelques centaines de mètres plus loin, le groupe Savoir-Vivre (funk) donnera rendez-vous à 20h à l'Extérieur Nuit place Chanoine Descamps.Indépendamment de leur jeune âge, les trois membres du groupe possèdent déjà une belle maturité musicale et une maîtrise du son certaine. Ces atouts indéniables leur permettent de proposer un set live maîtrisé, efficace et très groovy à la fois. Rythmiques funk, mélodies pop, quelques harmonies jazz et le tour est joué ! Influencé par les légendes du funk telles que George Clinton et son Parlement-Funkadelic, Sly Stone et Bootsy Collins, Savoir-Vivre propulse sa musique avec émotion et sincérité.> Une rue plus loin, la soirée jazz se terminera place du marché aux légumes dite place du Vieux, et plus précisément au Piano Bar, vers 21h, avec Mr T. & the Skydivers (soul-jazz).Composés de musiciens chevronnés, Mister T, telle une boule d’énergie qui s’écoute et se dance, revisite avec personnalité et savoir-faire la soul et R’n’B des années ’60 et ’70. Venu du gospel, Ray Charles impose la soul music. Vont suivre Sam Cooke, James Brown et une cohorte de grands noms issus de deux grandes familles musicales Stax et Tamla Motown. Vous rajoutez à cet éventail, déjà fort impressionnant, des artistes tels Donny Hathaway ou Marvin Gaye et vous obtenez le cocktail proposé par Mr T. & the Skydivers.

Toute la programmation du Confluent Jazz Festival: https://www.ledelta.be/evenements/confluent-jazz-festival/