Namur: le rapport de la Zone de Police est bien fourni en 2020

Comme il est de tradition en début de chaque année, le chef de corps de la Zone de Police de Namur a dressé le bilan de l’exercice écoulé. "Suite au Covid, l’activité de base de nos services s’est trouvée ralentie pour de nombreux aspects mais un grand nombre de nouvelles missions liées à la gestion de la crise sanitaire sont apparues au gré des différentes phases, mobilisant d’importants effectifs policiers", explique-t-il d’entrée." Le nombre impressionnant de données statistiques générales, judiciaires et relatives à la sécurité routière permet de tirer des enseignements très précis. Sans surprise, le nombre de visiteurs à l’accueil a baissé et est passé de 25.848 à 18.721 mais les appels entrants ont été plus importants (79.569 au lieu de 66.781).