La saison 2021-2022 s’intitule "Haut le(s) cœur(s)". Une dénomination très symbolique qui représente la position ambiguë dans laquelle se trouve l’équipe du Théâtre Jardin et Passion. "Nous sommes heureux que cela reparte, on relance une saison, mais d’un autre côté nous sommes toujours dans une situation compliquée bien difficile à (di) gérer", confie Sébastien Hébrant, programmateur et cofondateur du Théâtre. "Nous avons pu rouvrir le 8 juin et avons proposé 12 événements sur tout le mois. La jauge était réduite aux deux tiers de la salle (ndlr : 60 spectateurs au lieu de 90). Or, lorsqu’elle n’est pas remplie, nous devons y aller de notre poche pour rémunérer les artistes. Nous avons effectué des démarches pour installer une ventilation mais impossible de demander un devis alors qu’on ne connaît pas les règles qui seront en vigueur. Nous ouvrirons donc dans les mêmes conditions qu’il y a deux mois mais à terme, cela ne sera pas tenable."

Le Théâtre devait fêter ses 20 ans au printemps 2020 et avait épargné pour marquer le coup mais ce bas de laine a été utilisé pour compenser le manque à gagner lié au Covid. "Les premières aides publiques ont été correctes mais ensuite, nous avons reçu l’équivalent de deux mois de frais de fonctionnement alors que nous sommes restés sept mois à l’arrêt. Je sais que notre programme va susciter de l’engouement. Ceci dit, je comprendrais que le public ne vienne qu’à la carte et n’ose s’engager pour une saison complète. Or, nous avons besoin de vendre des abonnements pour faire tourner la boutique." Au menu des 131 soirées prévues : 28 spectacles, dont 9 annulés l’an dernier, 5 concerts, 4 spectacles one man show, la cinquième édition du Festival Cocq en Stock et la première du Festival d’Impro. "Nous avons créé une Fédération en 2020, ce sera l’occasion de la mettre en avant." De nouveau tout un symbole pour un secteur culturel qui n’a eu de cesse de naviguer à vue ces 18 derniers mois. Retrouvez le programme complet sur theatrejardinpassion.be.

Grégory Piérard