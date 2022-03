Les plaidoiries se sont poursuivies ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur, dans un dossier dans le cadre duquel le parquet de Namur avait requis jeudi dernier jusqu’à 8 ans de prison à l’encontre de 5 prévenus accusés de détention et de vente de stupéfiants.

Au début de l’année 2021, un toxicomane namurois s’est rendu à la police pour se dénoncer. Les enquêteurs ont alors remonté la piste du dirigeant de ce qui est considéré comme une association de malfaiteurs. Celui-ci évoquait un chiffre d’affaires mensuel de 9000 euros, pour une période de vente comprise entre juillet 2020 et août 2021.

8 ans de prison et 250.000 euros de confiscations par équivalent sont requis à l’encontre de celui qui est considéré comme le dirigeant de l’association de malfaiteurs. 4 ans sont réclamés contre celui qui est venu se dénoncer, alors que des peines de 5 ans sont requises contre 3 autres prévenus, qui sont dans les conditions pour bénéficier d’un sursis.

La parole était ce jeudi à la défense de l’un des vendeurs, contre qui 5 ans de prison ont été requis. Le prévenu reconnaît la circonstance d’association et affirme n’avoir vendu que de la cocaïne, en juillet et août derniers. Il déclare qu’il vendait à l’époque pour financer sa consommation et épurer une dette de drogue de 2000 euros. Etant donné ses aveux, son absence d’antécédent, le fait qu’il a refusé de vendre de l’héroïne, son conseil, Me Lothe, plaide une peine de travail. « Il a effectué 2 mois et demi de détention préventive alors que la période infractionnelle le concernant n’était que de 2 mois. » L’avocat plaide également le fait que le tribunal ne fasse pas droit à la demande de confiscation de 6.600 euros réclamée par le ministère public et réduise ce montant à 2000 euros. Le prévenu avait en effet déclaré qu'il avait gagné 6600 euros par mois en l'espace de 2 mois en participant à ce trafic. Il percevait en effet une rémunération fixe de 110 euros par jour.

Jugement le 24 mars