Sous la bannière "En tout genre et en tout lieu", c'est l'occasion de participer gratuitement à une table ronde, un showcase, un spectacle, des ateliers, une expo, et une grande soirée Ballroom

Secouez vos idées, préjugés et clichés sur les questions de genre et d’interculturalité, c'est ce que propose l'événement intitulé "En tout genre et en tout lieu" qui se déroule au Delta (ex Maison de la Culture) le 14 mars de 10h à 18h. Un programme riche qui mêle lecture, théâtre, musique... Tout est gratuit.

Table-ronde littéraire (11h – Médiator): « Ecrire et lire autour de la migration »

Rencontre avec les autrices Geneviève Damas (Patricia, Gallimard, 2017) et Jacinthe Mazzocchetti (Là où le soleil ne brûle pas, Éditions Academia, 2019). Ces deux écrivaines ont fait rentrer les questions de migration, de rencontre, d’intégration, de chemins d’exils dans leurs magnifiques romans. L’exil n’a rien d’anodin ni pour celui qui quitte tout et lâche son ancienne vie, ni pour celles et ceux qui rencontrent, accueillent ces femmes et ces hommes en migration, et c’est ce qu’elles nous racontent avec beaucoup de talent, d’émotions et de justesse. La rencontre sera animée par Anne-Lise Remacle. En partenariat avec la Librairie Papyrus à Namur

Damita Aïko - Showcase (14h – Le Tambour)

Damita Aiko est issue d’une famille ouvrière d’immigrés du Laos et a grandi dans le quartier multiculturel des Balances à Namur. Accompagnée de ses musiciennes Larissa (clavier) et Maryse (chœur), elle livre une musique empreinte de l’esprit soul et R’n’B des années ‘80 et ’90 qui a bercé son adolescence. Son showcase sera suivi d’un échange avec le public sur son parcours dans la mode, la musique et sur sa recherche identitaire. Cette rencontre sera animée par la Maison Arc-en-Ciel de Namur. Gratuit, mais sur réservation: https://cutt.ly/fr4ax4E

Spectacle Homme/Femme par Une petite compagnie (15h30 – Médiator)

Sur la tombe de sa maman, dans le cimetière d’un village de Calabre, Giuseppe dit Peppino, se raconte et confesse enfin à celle qui a partagé sa vie ce qui, jusque-là, était resté indicible : son homosexualité, en Calabre, en Italie, des années ‘70 à nos jours. Dans un flux de paroles ininterrompu, Peppino ravive les souvenirs – les plus heureux comme les plus tristes : les premières aventures sexuelles, le grand amour, les amitiés qu’on n’oublie pas, mais aussi la honte, les insultes, le désir de « rentrer dans la normalité », de pouvoir vivre sa vie sentimentale et sexuelle au grand jour et non dans le secret. Un secret de polichinelle, d’ailleurs… La représentation sera suivie d’un échange avec Emmanuel Guillaume, animé par la Maison Arc-en-Ciel de Namur. Gratuit, mais sur réservation: https://cutt.ly/1r4acCq

À vous de jouer: des ateliers auxquels nous vous invitons à participer pour déconstruire les clichés

> Parlez-vous inclusif ? Irène Kaufer rectifiera: "Non, dans la langue française, le masculin ne l’emporte pas forcément sur le féminin, comme nous l’avons appris à l’école. Découvrons ensemble d’autres possibilités, parce que la langue est un être vivant, donc capable d’évoluer. Heures: 13h et 15h. Durée: 1h. 15 participant·e·s maximum. Gratuit sur inscription: https://cutt.ly/8r4avuP

> Vous avez dit charge mentale ? Cet atelier en table ronde propose une réflexion autour de la charge mentale ménagère et familiale. A partir d’une liste de tâches, nous découvrons comment changer de très vieux modes de fonctionnement. Par Afico. Heures: 13h30 et 15h30. Durée: 2h. 10 participant·e·s maximum. Gratuit sur inscription: https://cutt.ly/Yr4aEMa

> Balance tes casseroles. Qu’arrêtes-tu de faire aujourd’hui alors que c’est toi qui l’assume d’habitude (comme une majorité de femmes) ? Viens balancer tes « casseroles » avec Vie Féminine Heures: 10h30 (non mixité) et 11h30 (mixité). Durée: 40 min. 15 participant·e·s maximum. Gratuit sur inscription: https://cutt.ly/yr4abay

En continu: exposition Filles, garçons, à égalité ? Du 11 au 21 mars à PointCulture

10 jeunes reporters issus de 4 continents, le photographe François Struzik et une série de questions sur la façon dont des jeunes perçoivent leurs différences sexuelles à travers le monde… Voilà les ingrédients de l’exposition de Plan International « Filles, garçons, à égalité? », une surprenante collection de portraits, de témoignages et d’histoires fortes qui incitent à porter un regard différent sur l’égalité de genre à travers le monde.

D’autres parties de l’exposition sont visibles à la MADO (La maison de l’Adolescent) et à la Maison des citoyens de la ville de Namur. Des visites et animations de l’expo sont proposées par l’équipe de la MADO le 14 mars de 10h à 18h.

Le Coin des assocs’.

Le 14 mars de 10h à 18h dans les espaces Tiers-Lieu du Delta. Fresque participative avec Roxanartiste, visites accompagnées de l’expo par La Mado de Namur , ateliers créatifs avec customisation de tissus par Vie Féminie (de 14h à 18h), bar à badges par Solidaris , création de cartes postales avec Red Orb Créations (de 11h à 14h), jeu de « La licorne du genre » par la Maison Arc en Ciel de Namur - MAC l, stands et coin associatif par Namur'Elles , décodage des pubs sexistes par les FPS-Solidaris, interview radio par CPPS, déconstruction d’insultes sexistes par le PAC...

Les associations ont mis les petits plats dans les grands pour déconstruire, avec votre participation, les stéréotypes qui ont la peau dure ! Associations participantes: Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS), Solidaris , Vie Féminine Région de Namur , Maison Arc en Ciel de Namur - MAC , La Mado de Namur (Maison de l'adolescent), Présence et Action Culturelle ( Pac Régionale de Namur ), la CSC ,la Caravane pour la Paix et la Solidarité (CPPS).

Vogue Take Ovah [Workshops & party] pour la première fois à Namur. La soirée débutera par des ateliers, pour ensuite laisser place à la fête.

16h30 : Atelier « Sex Siren » par Perry Gits

17h30 : pause, talk

18h00 : atelier « Vogue Fem » par Kylee Ninja

19h00 : pause

21h00 : Demonstration + Q&A

21h30 : Party + Drag Performances