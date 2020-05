A côté du Parlement wallon, la découverte de latrines médiévales permet de dire que le quartier était huppé

Dire qu'on a failli enterrer le dernier mois de fouilles sous ce qui va devenir la Maison des parlementaires, juste à côté du Parlement wallon... Les archéologues et techniciens de l'Agence du Patrimoine, qui ont lancé une pétition, ont récolté plus de 7.000 signatures ainsi que l'émoi de sommités du secteur. Les fouilles ayant été interrompues par les mesures de confinement qui avaient été purement et simplement avortées, ont reçu un rabiot d'un mois dans des conditions particulières.

Le travail est plus lent, plus contraignant, mais n’empêche pas des découvertes importantes. Jamais on n'avait procédé à des fouilles en respectant des distances sanitaires auparavant. Ils pensaient que ce serait impossible. Ils l'on pourtant fait. La cinquantaine de personnes qui travaillent sur ces fouilles ont été réparties en 4 équipes distinctes et opèrent à des endroits différents et distanciés.

Ils ont jusqu'à la fin du mois pour découvrir un maximum sur le passé de ce site qui est aujourd'hui qualifié de "majeur en Wallonie" car il permet de comprendre le mode de vie du Comté de Namur à l'époque médiévale. En particulier les relations entre le Comte de Namur et les marchands, en passant par les habitants de ce quartier qui était apparemment huppé au XIIe siècle...

"Les découvertes mettent en lumière une organisation urbaine, sociale comme rarement on a pu l’observer. C’est un site qui, selon lui, dépasse même les attentes habituelles et met en lumière une organisation très claire, surtout pour le Moyen-Age", explique notamment Raphaël Vanmechelen, archéologue et responsable scientifique des fouilles. Il travaillait déjà sur les fouilles du Grognon qui ont permis des découvertes exceptionnelles. Il en apprend tous les jours sur l'histoire du berceau de Namur.

Ces conclusions sur la façon de vivre et les relations au Moyen-äge, les scientifiques les tirent notamment de l’examen de latrines qui en disent beaucoup sur le mode de vie des habitants. Par exemple, les restes alimentaires traduisent une certaine aisance. Sur cet espace situé entre la Meuse et la Citadelle, on a notamment retrouvé des os de volaille qui dénotent du bœuf, du porc et du mouton qui étaient les viandes bas de gamme tandis que les volailles et gibiers étaient davantage consommées par la noblesse.

Les équipes aimeraient avoir le temps de remonter jusqu'au premier peuplement du site, sans doute dans l'Antiquité. Mais il est probable que le délai fixé pour la fin définitive de ces fouilles préventives les en empêche. Le terrassement du site avant la construction du nouveau bâtiment devrait démarrer dès le début du mois de juin.