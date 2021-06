" La Régie Sportive Communale Andennaise est très heureuse de vous annoncer le début des travaux du nouveau skatepark de l’Andenne Arena qui débuteront le 16 août prochain, pour une durée approximative de 4 mois." Voilà ce que l’on apprend cette semaine du côté d’Andenne.

Ce projet d’un nouveau skatepark à l’Andenne Arena est un vieux dossier. Il existe actuellement un lieu dédié au skate, mais il est devenu trop vétuste. " Subsidié par Infrasports à hauteur de 292.500€, ce nouveau projet de plus de 400.000€, concerté intelligemment avec nos pratiquants andennais et l’entreprise en charge des travaux, permettra la création d’un skatepark polyvalent en béton favorisant toutes les disciplines -skate, vélo, trottinette- certainement l’un des plus agréables de Wallonie", se félicite Vincent Sampaoli, échevin des Travaux et des Sports.

Pour rappel, de nouvelles structures ont été mises en place au niveau des extérieurs de l’Andenne Arena. "Dans l’attente des travaux, et pour d’évidentes raisons de sécurité liée aux infrastructures encore existantes qui présentent une menace pour les usagers -vis sortantes, arêtes métalliques, supports cassés-, nous fermons dès à présent le skatepark", précise-t-il encore.

L.TR.