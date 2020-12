Il y a quelques jours, un post sur Facebook attirait notre attention. On y parlait d’une bagarre, en pleine rue, entre occupants d’un squat qui aurait provoqué la mort d’un de ceux-ci. Renseignements pris, les faits ne sont pas si graves et contrairement aux apparences (les faits se passent la nuit, sans beaucoup d’éclairage…), il n’y a eu qu’un blessé léger qui a quitté l’hôpital peu de temps après son admission. Mais les réactions suite à ce post révèlent un sentiment d’insécurité notamment chez certains occupants de la résidence de la Source, en face du squat et chez d’autres voisins.