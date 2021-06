Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, a accordé à l’asbl Mobilesem une subvention de 24.500 euros pour mettre en place la navette Mobilacs qui reliera la gare et la Basilique de Walcourt aux Lacs de l’Eau d’Heure. Celle-ci a pour objectif de faciliter l’accessibilité des Lacs de l’Eau d’heure cet été.

Cette navette sera en place du 1er juillet au 31 août et sera assurée à une fréquence alignée sur les arrivées et départs de train, et ce, 6 jours sur 7 pour un prix forfaitaire de 5 euros l’aller-retour. Pour les groupes, l'asbl Mobilesem jouera le rôle de facilitateur via son centre d’appel, afin d’organiser des transports spéciaux avec le TEC Charleroi. L'objectif est ici de délaisser la voiture au profit des transports en commun. Selon les chiffres avancés, 95% des visiteurs des Lacs de l'Eau d'Heure s’y rendent en voiture, par choix personnel ou par manque d’alternative pratique en transports en commun. « Cette navette correspond à une réelle demande pour combler un chaînon manquant en termes de mobilité. En effet, tout le monde ne dispose pas d’une voiture et l’asbl Mobilesem est régulièrement contactée pour organiser des trajets à partir de la gare de Walcourt ou des Lacs », indique-t-on au cabinet du ministre Henry.