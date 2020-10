Les commandes sont obligatoires. Les vins seront retirés sur place ou livrés à domicile.

Pour sa 23e édition, le Salon St-Vincent du vin et du fromage devait se tenir à Spy à côté du terrain de foot (et non plus à Floreffe), du 6 au 8 novembre. « Dans le but de le pérenniser dans cette commune », explique Xavier Walraedt, l'un des organisateurs.

Mais celui-ci n'aura finalement pas lieu, évolution de la crise sanitaire oblige. « Je suis infirmière et quand je vois ce qu'on relance dans les hôpitaux, on ne pouvait pas se permettre de maintenir ce salon et de faire des dégustations. C'est une grosse perte pour l'ASBL St-Vincent et c'est triste pour tous les membres qui travaillent sur le projet depuis un an mais on a préféré jouer la sécurité », poursuit la présidente de l'ASBL Anne Romainville.

L'événement n'est toutefois pas purement et simplement annulé. Un compromis a été trouvé avec certains vignerons pour l'organisation d'un système de dépôt-vente de 10h à 18h aux mêmes dates. Le principe : les vignerons enregistrent dès à présent les commandes qui seront livrées aux clients sur le site du terrain de football de Spy, là où le salon aurait dû avoir lieu. « On ne peut plus parler d'un salon vu qu'il n'y a pas la possibilité de venir se promener et déguster. Cela s'adresse davantage aux visiteurs qui connaissent déjà un peu notre salon et aux vignerons qui ont déjà un mailing. Beaucoup de personnes nous contacte mais le plus simple est qu'ils prennent directement contact eux-mêmes avec les vignerons », poursuit Anne Romainville.

Un système de livraison à domicile pour les personnes plus fragiles ou qui ne pourraient pas faire le déplacement est également prévu via des navettes mises à disposition par le partenaire du salon, Gego Toyota. « Ces shuttles étaient prévues pour amener les visiteurs vers le salon. Les chauffeurs sont partants pour effectuer des livraisons dans un rayon d'environ 15km. » Ces commandes sont impératives. Pour des raisons légales et douanières, aucune vente directe ne sera autorisée.

Ce dépôt-vente est une manière pour l'ASBL St-Vincent de limiter la casse. En attendant l'année prochaine pour organiser, on l'espère, un premier salon du vin et du fromage à Spy.