Deux et quatre ans de prison ont été requis contre les deux prévenus

Jawad et Youssef devaient comparaître ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant mais avec la crise sanitaire actuelle, ils n’ont pas été transférés jusqu’au palais de justice de Dinant. C’est donc sans leurs explications que le tribunal s’est penché sur leur dossier, relatif à un trafic de stupéfiants commis à Couvin entre juin et octobre 2019.

C’est le 1er octobre qu’ils ont été interpellés. "La police a croisé un véhicule qui roulait à vive allure à Mariembourg. Elle a retrouvé sa trace à une station essence. À l’intérieur de celui-ci, il n’y avait plus qu’une personne. Les deux autres (NdlR : la troisième personne n’est pas poursuivie) se trouvaient à l’intérieur du shop. La police a demandé à l’homme de déplacer le véhicule mais il n’avait pas la clé. Il l’a fait après l’avoir récupérée mais a ensuite pris la fuite. Les deux personnes dans le shop ont fait la même chose", a indiqué le parquet de Namur.

Les fuyards ont finalement été interpellés. Durant leur cavale, ils se sont débarrassés de plusieurs GSM. Cependant, de la drogue a été retrouvée dans leur voiture. "160g d’héroïne conditionnés en 25 paquets et une balance de précision.", a poursuivi le parquet de Namur.

En situation illégale en Belgique, Jawad et Youssef risquent gros. Quatre ans de prison ferme pour le premier et deux ans pour le second. Jugement le 13 mai.

