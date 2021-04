Un trafic de stupéfiants pour payer les dettes et les huissiers Namur S.M © D.R

Un important trafic de cannabis, qui a débuté en 2013, a été démantelé en 2018, en province de Namur et de Hainaut. À sa tête : un quinquagénaire qui a également vendu de la cocaïne entre 2017 et 2018. "On avait des dettes, les huissiers. J’ai connu quelqu’un qui m’a tendu la perche. Ce trafic a vite pris de l’ampleur", explique l’intéressé.