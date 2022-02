Un Gembloutois de 32 ans et conducteur d’une Opel Signum circulait dans le sens Namur-Sombreffe lorsqu’il a percuté le giratoire. Le véhicule effectué plusieurs tonneaux et a fini sa course dans le fossé.

Les pompiers de la zone NAGE se sont rendus sur les lieux avec plusieurs véhicules de secours. Malheureusement, ils n’ont pu que constater le décès du conducteur, éjecté de son véhicule.

Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne ont dressé les constatations et mené les devoirs d’enquête. Le parquet de Namur a délégué sur les lieux du drame Laurent Gruslin, en sa qualité d’expert pour établir les causes de l’accident. C’est le dépanneur Nicolas Cassart, de Bovesse, qui a enlevé l’épave de l’Opel.