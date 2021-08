Les jeunes membres du collectif Youth for Climate Val de Sambre avaient déjà organisé un troc de vêtements en 2019, ils remettent le couvert ce dimanche 15 août, de 10 à 16h dans le jardin de la Maison des Jeunes de Sambreville (Rue du Presbytère, 1a à Tamines). Le concept est simple : déposer quelques vêtements que vous ne portez plus et par la même occasion refaire votre garde-robe. « Apportez maximum 10 vêtements en bon état (de tout âge et tout genre) dont vous n'avez plus besoin, vous recevrez alors le même nombre de tickets. Grâce à ces tickets, vous pourrez choisir ce qui vous plaît dans les vêtements disponibles sur place. Un ticket = un vêtement », indique l'équipe "Youth for Climate Val de Sambre"