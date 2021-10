L’auteur-compositeur namurois Bertrand Lani, 35 ans, va bientôt sortir avec son groupe Bertrand Lani and the Mudbugs un troisième album intitulé « Countryside. » La sortie sera assortie d’une soirée de lancement qui se déroulera le 29 octobre 2021, au Delta à Namur. « Countryside est un clin d’œil à la campagne où l’artiste a grandi. C’est là, à deux pas de Namur, que le groupe s’est réuni pour concevoir ce disque, loin des grands studios, avec quelques micros et la chaleur des vieux instruments. Un retour aux sources. »

Avec cet album, les musiciens des Mudbugs reviennent quant aussi aux racines de la musique qu’ils aiment : la country, le blues et la soul.

Single Ice Cold kisses : https://www.youtube.com/watch?v=Bhm_G5hTI0A