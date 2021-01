Un vol avec effraction a eu lieu cette nuit dans un restaurant chinois d'Auvelais. Un coffre qui contenait de l'argent a été volé et lancé par la fenêtre. "Celui-ci s'est écrasé au sol et le butin s'est répandu", a précisé le parquet de Namur qui ignore pour l'instant le nombre d'auteurs. Le labo de la Police judiciaire fédérale s'est rendu sur place pour relever empreintes et traces ADN. Le SER (Service enquêtes et recherches) de Sambreville a repris l'enquête.