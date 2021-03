Ce lundi 15 mars 2021, l’Assemblée Générale de l’UNamur a pris connaissance des résultats du premier tour de l’élection rectorale de l’UNamur. Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, un second tour du scrutin sera organisé les 22 et 23 mars 2021.



Pour rappel, deux personnes se sont portées candidates à l’élection rectorale : Annick Castiaux et Alain de Crombrugghe.



Tous les membres de l’Université (corps académique, corps scientifique, personnel administratif et étudiants) ont été invités à voter ces jeudi 11 et vendredi 12 mars. Les résultats de ce premier tour sont les suivants (en termes de pourcentage des voix attribuées):

Annick Castiaux: 49,18%

Alain de Crombrugghe: 41,06%

Vote blanc: 9,75%

Taux de participation à cette élection rectorale: 33,76% (95,1% pour le personnel académique, 63,4% pour le personnel scientifique, 78,13% pour le personnel administratif, technique et de gestion et 27,35 % pour les étudiants).